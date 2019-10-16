Заступник Міністра соціальної політики: Штрафи за неправомірно оформлені субсидії – це міф

«Жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій, сьогодні немає. Це міфи навколо програми житлових субсидій, які поширюються, відколи діє відповідна програма», – заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

За його словами, субсидію ні в кого не забирають. «Субсидія – це різниця між розміром платіжки і тим, скільки від відповідного розміру доходів громадянин має платити, тобто в середньому – 10% від доходу. Цей відсоток індивідуально визначається для кожної сім'ї залежно від доходу. Наприклад: дохід 3000 грн, 10% = 300 грн, решта – це субсидія. Якщо платіжка приходить на 2000 грн, від них віднімаємо 300 грн (10%) і виходимо на середній розмір субсидії, які держава надавала в минулому опалювальному сезоні - 1700 грн. На сьогодні ми не плануємо нічого переглядати», – наголосив Віталій Музиченко.

Нагадаємо, що раніше Міністерство соціальної політики України опублікувало відповіді на актуальні запитання щодо теми субсидій та покрокову інструкцію «Як оформити субсидію онлайн».

Міністерство соціальної політики України