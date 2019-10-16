Юлія Соколовська: Ми не плануємо скорочувати управління соцзахисту у нинішній системі

Міністерство соціальної політики України не планує скорочувати управління соціального захисту в регіонах, але проведе аналіз функцій цих структурних підрозділів та їхнє навантаження, аби рухатися в напрямку реформ і створення якісних сервісів та послуг на місцях.

Про це повідомила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська за підсумками дводенного міжрегіонального форуму «Соціальні послуги у громадах».

«Ми не плануємо скорочувати управління соціального захисту у нинішній системі. Втім, це не означає, що ми не будемо рухатися далі в напрямку реформ та підвищення якості. Зараз ми всі разом аналізуємо функції управлінь та навантаження – це комплексна робота з моделювання того, як люди отримуватимуть сервіси та послуги та які функції виконуватимуть РДА, а які, наприклад, ОТГ», – зазначила Юлія Соколовська.

Вона наголосила, що Міністерство є і буде на постійному зв’язку з регіонами. «Ми за ефективну систему зворотного зв’язку. Тому вдячна колегам за те, що озвучують критичні проблеми регіонів. Соціальна політика – це політика для людей і про людей. Мінсоцполітики стає відкритим і прозорим. Саме такий підхід є запорукою напрацювання і ухвалення ефективних управлінських рішень», – підкреслила Юлія Соколовська.

Міністерство соціальної політики України