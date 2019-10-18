У 2019 році планується додатково виділити близько 787 млн грн на забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації

Міністерство соціальної політики України ініціювало внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2019 рік за програмою забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР).

Уже зараз законопроект зареєстрований у Верховній раді і очікує “свого голосування” (#2283 від 17.10.2019).

“На забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР) буде додатково виділено 786 млн 950,5 тис. грн (зараз на це передбачено 1 млрд 210 млн грн). Це дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів для осіб та дітей з інвалідністю”, - про це Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська написала на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook .

Це не перший крок нового керівництва Міністерства соціальної політики із додаткового фінансування ТЗР. У вересні цього року, завдяки спільним зусиллям з Бюджетним комітетом Верховної Ради, особи з інвалідністю отримали додаткових 82 млн грн.

“Наша мета на цей рік - повністю покрити потреби людей з інвалідністю у ТЗР без будь-якої пріоритизаціі та вибірковості”, наголосила Юлія Соколовська.

За словами Міністра, уже сьогодні регіональні управління соціального захисту населення отримують кошти, які не надійшли вчасно у зв‘язку із раніше прийнятою постановою КМУ і зміною процедур фінансування. “Ми провели в міністерстві роботу із забезпечення того, щоб кошти все-таки були якнайшвидше відправлені в регіони!”, - підкреслила Юлія Соколовська.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики домовилося також про виділення додаткових 354,6 млн грн на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи .

Міністерство соцiальної політики України