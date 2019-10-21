Ми готові працювати над рівним винагородженням чоловіків та жінок в Україні, - Юлія Соколовська

Міністерство соціальної політики готове працювати над усуненням гендерного розриву у оплаті праці в Україні.

Про це Міністр Юлія Соколовська заявила на зустрічі з делегацією Міжнародної організації праці.

“Рівність, прозорість та справедливість – основа діяльності нашої команди. Ми готові до співпраці, аби впроваджувати передові світові практики і ліквідувати розрив у оплаті праці чоловіків та жінок”, - заявила Юлія Соколовська.

За останніми даними, гендерний розрив у оплаті праці в Україні у 2018 році становив близько 21%, що вище, ніж у більшості країн Європейського Союзу (середній показник у ЄС – 16%).

Сторони домовилися про співпрацю, зокрема щодо удосконалення української нормативної бази, стратегічного консультування на основі статистичних даних та проведення аналітичних досліджень.

Міністерство соцiальної політики України