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Уряд спростив умови призначення житлових субсидій окремим категоріям населення

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20 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив внесену Міністерством соціальної політики постанову щодо спрощення умов призначення житлових субсидій окремим категоріям населення.

Про це на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook повідомила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська .

“Таким чином, напередодні нового опалювального сезону ми полегшуємо умови отримання субсидій тим категоріям населення, які раніше мали з цим проблеми”, - заявила Юлія Соколовська.

Постанова стосується:

дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ),
військовослужбовців,
громадян старших 60 років, що перебувають у шлюбі та мешкають у сільській місцевості.

Які зміни були внесені :

 надано право комісіям органів місцевого самоврядування призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла;
 до доходу ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними транспортні засоби;
 у сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного з подружжя пенсійного віку, який зареєстрований за іншою адресою (це дозволить їм отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг);
 субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного соціального внеску;
 наявність причепа, з дати випуску якого минуло менше 5 років, більше не буде причиною відмови у субсидії.

Міністр Юлія Соколовська також повідомила, що на 21 жовтня запланована селекторна нарада на тему субсидій, на якій регіони будуть поінформовані про зміни: “Аби ті, хто нараховують і отримують субсидії знали про них і здійснювали призначення виплат”, - підкреслила очільниця відомства.

Міністерство соцiальної політики України

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