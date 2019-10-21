Уряд спростив умови призначення житлових субсидій окремим категоріям населення

20 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив внесену Міністерством соціальної політики постанову щодо спрощення умов призначення житлових субсидій окремим категоріям населення.

Про це на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook повідомила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська .

“Таким чином, напередодні нового опалювального сезону ми полегшуємо умови отримання субсидій тим категоріям населення, які раніше мали з цим проблеми”, - заявила Юлія Соколовська.

Постанова стосується:

дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ),

військовослужбовців,

громадян старших 60 років, що перебувають у шлюбі та мешкають у сільській місцевості.

Які зміни були внесені :

надано право комісіям органів місцевого самоврядування призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла;

до доходу ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними транспортні засоби;

у сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного з подружжя пенсійного віку, який зареєстрований за іншою адресою (це дозволить їм отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг);

субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного соціального внеску;

наявність причепа, з дати випуску якого минуло менше 5 років, більше не буде причиною відмови у субсидії.

Міністр Юлія Соколовська також повідомила, що на 21 жовтня запланована селекторна нарада на тему субсидій, на якій регіони будуть поінформовані про зміни: “Аби ті, хто нараховують і отримують субсидії знали про них і здійснювали призначення виплат”, - підкреслила очільниця відомства.

Міністерство соцiальної політики України