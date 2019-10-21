Перевірка надання соціальної допомоги малозабезпеченим виявила порушення на мільйони гривень

Понад 32 млн грн державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям неправомірно отримано громадянами, які надали недостовірні дані при зверненні за соціальною підтримкою. Порушення були виявлені в ході перевірки отримувачів допомоги у січні 2019 року. Виявлена сума склала 3,5% від виплат допомоги в цьому місяці. Перевірка проведена Мінсоцполітики за сприяння Світового банку.

Найпоширеніші види порушень:

приховування відомостей про доходи членів сім’ї,

недекларування транспортних засобів, а також об’єктів нерухомості – квартир, земельних ділянок (у тому числі паїв) – та коштів, отриманих від здачі їх в оренду.



У низці випадків йдеться про суми в тисячі гривень, які були неправомірно отримані за декілька років надання соціальної допомоги. Наразі вирішуються питання про повернення коштів до бюджету, що дасть змогу спрямувати їх на підтримку тих, хто цього справді потребує.

Перевірка тривала з квітня по жовтень 2019 року. У її ході звірялися дані отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з реєстрами державних органів, передусім Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Державного центру зайнятості. Також опрацьовувалися рекомендації, сформовані Мінфіном за результатами верифікації, а саме: перевірялася інформація щодо достовірності наданих документів, одночасного отримання одного виду соціальної допомоги в різних місцях, наявності квартир, будинків, транспортних засобів, земельних ділянок, вартісних покупок тощо. У низці місцевих управлінь соціального захисту таку повномасштабну звірку даних було здійснено вперше.

Перевірка здійснюється за підтримки Світового банку у рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», спрямованого покращити якість життя найбільш уразливих верств населення. Одним з важливих напрямків цієї роботи є удосконалення контролю при наданні соціальної підтримки, що дасть змогу більш адресно допомагати тим, хто цього передусім потребує.

У рамках проекту це вже друга перевірка отримувачів соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. У ході першої, яку було проведено торік, перевірено майже 250 тисяч особових справ – це понад 80% від усіх одержувачів соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям станом на грудень 2017 року. Перевірка виявила 73 тисячі фактів недоліків та порушень з боку спеціалістів місцевих органів соціального захисту населення. Більш ніж у 1800 випадках розмір допомоги було рекомендовано узгодити з вимогами законодавства. За рахунок усунення виявлених порушень до державного бюджету було повернуто майже 5 мільйонів гривень. Водночас, перевірка виявила і факти недоплат одержувачам. Як наслідок - майже 1,3 млн грн було сплачено громадянам, які мали законне право на ці кошти державної підтримки.

Підсумовуючи досвід проведених перевірок державної соціальної допомогималозабезпеченим сім’ям, у Мінсоцполітики ще раз закликають одержувачів усіх видів соціальної допомоги відповідально декларувати відомості про себе. Адже саме на підставі цих даних держава виділяє кошти платників податків.

Особливо це на часі для отримувачів іншого, найпоширенішого виду соціальної допомоги - житлових субсидій - у зв’язку з початком опалювального сезону. Як уникнути порушень, які можуть спричинити припинення надання житлової субсидії і застосування санкцій та інші корисні поради отримувачам читайте за посиланням .

Міністерство соцiальної політики України