В опалювальному сезоні 2019-2020 років субсидії отримуватимуть всі, хто їх потребує

В опалювальному сезоні 2019-2020 років субсидії не зменшаться. Всі, хто потребує допомоги, її отримає.

Водночас Уряд вжив заходів для того, щоб субсидії стали більш адресними, охопили більшу кількість незаможних отримувачів. Зокрема, 20 жовтня Кабінет Міністрів прийняв рішення, яким розширив коло отримувачів цього виду допомоги.

Також постановою змінено відсоток - з 15 до 20%, який домогосподарство сплачує за комуналку. Однак зміни в формулі нарахування субсидій відбудуться з травня 2020 року, тобто після завершення цьогорічного опалювального сезону. При цьому підходи залишаються ті ж: чим менші доходи, тим більша допомога.

Більше того, принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: що менші доходи домогосподарства, то менша обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.

Наприклад, в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоч в формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% сімей - 10% доходу, тобто зміна у формулі з 15% до 20% не означає такий відсоток сплати.

Водночас зі змінами допомога стане більш адресною, і її отримають саме ті, хто дійсно потребує. Адже більше коштів буде направлено саме для незаможних родин.

«Ми хочемо, щоб більше коштів в програмі субсидій залишалось для найменш заможних категорій. Наприклад, дитячих будинків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей з низькими доходами», - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Отже, і в наступному опалювальному сезоні 2020-2021 років ніякого погіршення для субсидіантів нова постанова не передбачає.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України