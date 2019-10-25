Уряд спрощує реєстрацію фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 року №9», прийнятою на засіданні Уряду 23 жовтня, врегульовано процедуру розгляду документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Постанова розроблена у зв’язку з прийняттям Закону України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», яким передбачено, що діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

«Уряд в розвиток так званих «Намібійських винятків», сформульованих Міжнародним судом ООН та розвинутих у практиці Європейського суду з прав людини, запровадив механізм підтвердження автентичності медичних довідок, виданих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відповідними закладами охорони здоров’я та судово-медичними установами. Ключовий принцип «Намібійських винятків» полягає у тому, що для захисту невід’ємних прав людини врахування окремих документів, виданих окупаційною владою, є допустимим. При цьому той факт, що відповідні документи беруться до уваги, абсолютно не означає визнання окупаційної влади. Для нас важливо наповнювати реальним змістом положення Конституції України, за якими людина визнається найвищою соціальною цінністю, а держава відповідає перед людиною за свою діяльність», – пояснив Міністр юстиції України Денис Малюська.

Питання щодо підтвердження фактів народження та смерті на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, буде розглядати спеціально створена Комісія. Вона матиме інструменти для того, щоб за кожним зверненням з’ясувати дійсні обставини справи та видати відповідний висновок, який слугуватиме підставою для реєстрації органом ДРАЦС народження або смерті.

Міністерство юстиції України