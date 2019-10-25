Пояснення щодо відсотку платежу у формулі субсидій

У неділю 20 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв Постанову про спрощення умов призначення субсидій, у якій, серед іншого, закладено зміну відсотку платежу у формулі призначення субсидій: з 15% до 20%

Пункт про збільшення субсидій вступає в дію з 1 травня 2020 року і не має жодного відношення до нинішнього опалювального сезону.

Субсидії в цьому опалювальному сезоні не будуть зменшені. У бюджеті на 2020 рік міністерство заклало на це 47 628,6 млн грн. Цієї суми достатньо, щоб допомогти усім, хто потребує і звертається за цим видом допомоги!

Більше того, принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: чим менші доходи домогосподарства, тим менша обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.

Цей крок спрямований на посилення адресності та не вплине на найменш заможні категорії одержувачів субсидій.

При цьому зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами, оскільки їх розмір субсидії зменшиться. Вивільнені кошти будуть направлені на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму. А це означає, що в дію вступає ще один принцип – адресність, - переправити підтримку на тих, хто її справді потребує.

Наприклад, якщо в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоча в формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% - 10% доходу (аналітика програми нижче), тобто зміна у формулі з 15% до 20% не значить такий відсоток сплати. При цьому середній відсоток платежу буде на рівні 13,5%. Формула працює і весь час програми субсидій працювала так, що чим менші доходи, тим більша допомога.

Для наочності додаємо також приклади розрахунків субсидії.

Міністерство соцiальної політики України