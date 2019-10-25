Зміна відсотку обов’язкового платежу за ЖКП не вплине на отримувачів субсидій з найнижчими доходами, - Віталій Музиченко

В нинішньому опалювальному сезоні 2019-2020 років не буде ніяких змін в системі розрахунку субсидій, а грошей, закладених в проект бюджету на 2020 рік вистачить на всіх, хто потребуватиме державної допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

Про це заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко заявив на брифінгу з представниками ЗМІ.

“Субсидії в цьому опалювальному сезоні не будуть зменшені. У бюджеті на 2020 рік на це закладено 47 628,6 млн грн. Цієї суми достатньо, щоб допомогти усім, хто потребує і звертається за цим видом допомоги. Це крок, спрямований на посилення адресності та не вплине на одержувачів субсидій з найнижчими доходами”, - наголосив Віталій Музиченко.

За словами заступника Міністра, зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами – оскільки їх розмір субсидії зменшиться. “Вивільнені кошти будуть направлені на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму. А це означає – що в дію вступає ще один принцип – адресність. Переправити підтримку на тих, хто її справді потребує”, - резюмував Віталій Музиченко.

Міністерство соцiальної політики України