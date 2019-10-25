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В новому опалювальному сезоні люди повинні вчасно отримувати субсидії та пільги”, - Віталій Музиченко

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Керівництво Міністерства соціальної політики поставило завдання регіональним структурним підрозділам фіналізувати підготовчу роботу до початку монетизації пільг, а також завершити процес розрахунку субсидій на опалювальний період.

Про це йшлося під час селекторної наради щодо підготовки до початку монетизації пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 25 жовтня 2019 року під головуванням заступників Міністра соціальної політики України Віталія Музиченка та Олега Коваля.

„Ми разом повинні зробити все для того, щоб в опалювальному періоді люди вчасно почали отримувати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг”,- підкреслив Віталій Музиченко.

Участь у нараді взяли представники понад 100 структурних підрозділів з питань соціального захисту населення з усіх регіонів України, а також АТ „Укрпошта” та Державного підприємства „Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”.

Міністерство соцiальної політики України

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