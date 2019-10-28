Мінсоцполітики перегляне вміст "пакунку малюка"

Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст „пакунку малюка” на 2020 рік.

Про це заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль розповів в інтерв’ю міжнародному громадсько-політичному тижневику „Дзеркало тижня”.

„Що ж до вмісту „пакунку малюка”, він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада — початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна „пакунка” залишиться колишньою — у межах п'яти тисяч гривень. Постанову ми не змінюємо”, – наголосив заступник Міністра.

Як зазначив Олег Коваль, Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із „бебі-боксами” для жителів Донецької області – єдиної області в Україні, яка з початку програми „пакунок малюка” (вересень 2019 року), не отримала жодного „бебі-боксу”. Це вирішення лежить у монетизації „пакунку малюка” – тобто замість „бебі-боксу” породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

„Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення”, – підкреслив Олег Коваль.

Довідково

З початку реалізації проекту 329 773 дитини отримали „пакунок малюкаˮ, що становить 99 % від кількості дітей, народжених з 01.09.2018 (334 163 дитини).

У тому числі 233 946 дітей забезпечено „пакунком малюкаˮ у поточному році (народжено 232 114 дітей).

З 01.09.2018 здійснено доставку 364 985 „пакунків малюкаˮ (у тому числі 89 701 пакунок – відповідно до проектних угод 2019 року).

Міністерство соцiальної політики України