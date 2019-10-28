Уряд виділив 300 млн гривень на доступне житло для 950 родин, посилив можливості для безпеки учнів у школах

28 жовтня Кабінет Міністрів України на своєму виїзному засіданні у м. Маріуполь, Донецької області прийняв низку важливих рішень.

Зокрема, Уряд розширив програму будівництва доступного житла. Йдеться про додаткові 300 млн грн, які до кінця 2019 року дозволять збудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для близько 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньопереміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.

Уряд також схвалив документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України