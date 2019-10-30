Уряд розширив державну підтримку програми будівництва доступного житла у 2019 році

Відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» було схвалено на виїзному засіданні Уряду в Маріуполі.

Постанову доповнено нормою щодо визначення граничної вартості 1 кв. метра житла для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та міста Києва. Вона не може перевищувати опосередковану вартість, збільшену у 1,5 раза. До внесення змін в населених містах-супутниках столиці та обласних центрів гранична вартість приймалась як опосередкована без збільшуючого коефіцієнта, що унеможливлювало придбання житла в них. Люди купляли житло в Києві та обласних центрах з коефіцієнтом 1,75.

Внесені зміни нададуть можливість учасникам програми обирати більш дешеві об’єкти за межами міста Києва та обласних центрів.

Крім того, постановою передбачено, що Мінрегіон з 15 листопада до 1 грудня може здійснювати коригування розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями у разі загрози невикористання коштів до кінця бюджетного року.

Завдяки розширенню державної підтримки програми будівництва доступного житла зі 100 до 400 млн гривень (Парламентом у першому читані прийнято зміни до Закону України «Про Державний бюжет України на 2019 рік» щодо збільшення бюджетної програми на 300 млн грн) її зможуть отримати близько 950 родин, з яких 700 сімей ВПО та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.

Довідково

Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла надається громадянам, які зареєстровані в електронній черзі Держмолодьжитла, переважна більшість з яких – це учасники АТО/ООС та внутрішньо переміщені особи.

Проект постанови щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» було розроблено Мінрегіоном з метою вдосконалення порядків надання та використання коштів за бюджетною програмою будівництва (придбання) доступного житла.

Міністерство розвитку громад та територій України