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У 2019 році Мінсоцполітики запровадить електронний каталог засобів реабілітації для осіб з інвалідністю

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Міністерство соціальної політики планує створити новий електронний каталог технічних засобів реабілітації (ТЗР) для осіб з інвалідністю у 2019 році.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час робочої поїздки в Донецьку область.

“Мета створення каталогів – надання вільного доступу до інформації про ТЗР для осіб з інвалідністю та фахівців, які зайняті в процесі забезпечення ТЗР, а також гармонізація класифікації ТЗР з міжнародною. Плануємо представити електронний каталог засобів реабілітації вже в цьому році”, - сказав Віталій Музиченко.

За словами заступника Міністра, новий каталог буде зручним та простим у використанні і міститиме інформацію про усі види ТЗР:
- протезно - ортопедичні вироби;
- крісла колісні;
- меблі та оснащення;
- допоміжні засоби для переносу та підйому;
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
- засоби для ходіння, керовані однією рукою;
- засоби для ходіння, керовані обома руками;
- комплектувальні вироби для виготовлення
протезно-ортопедичної продукції.

Крім того, як підкреслив Віталій Музиченко, основними нововведеннями електронного каталогу стануть:

1) перехід від PDF до HTML формату, що суттєво спростить роботу з каталогом;
2) покращення можливості навігації та пошуку інформації по каталогу;
3) перехід від системи шифрування продукції згідно з номенклатурою ТЗР, затвердженою у 2008 році, до нових шифрів, побудованих на основі шестизначних кодів ISO 9999:2016, та гармонізація системи класифікації ТЗР з міжнародною.

Нагадаємо, що у 2019 році Міністерство соціальної політики України, вперше за багато років, планує повністю забезпечити потреби осіб з інвалідністю у технічних засобах реабілітації. Відповідні пропозиції щодо перерозподілу майже 787 млн грн у Бюджеті 2019 вже були подані до Парламенту та проголосовані у першому читанні.

Міністерство соцiальної політики України

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