Ми збережемо нинішній механізм допомоги при народженні дитини, - Юлія Соколовська

Міністерство соціальної політики не буде змінювати механізм допомоги при народженні дитини. Ця виплата здійснюватиметься усім родинам, незалежно від розміру доходів у стандартному розмірі – близько 41 тис. грн.

Про це Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook.

“Після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю, прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей”, - написала очільниця відомства.

За словами Юлії Соколовської, однією з пропозицій Міністерства соціальної політики, у рамках політики адресної боротьби з бідністю, було запровадження адресної програми при народженні дитини. Пропонувалося, щоб ця допомога виплачувалася лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15 % від розміру виплат (фактично це близько 6 тис. грн – оскільки допомога при народженні дитини складає близько 41 тис. грн).

Міністр зазначила, що керівництво відомства дослухалося до зауважень громадськості і вирішило не змінювати нинішній механізм – оскільки через запропоновані зміни сотням тисяч українських сімей загрожувало скасування цього виду виплат.



“Дякуємо громадськості за якісний зворотній зв'язок. Ми враховуємо всі конструктивні пропозиції та зауваження”, - резюмувала Юлія Соколовська.

Міністерство соцiальної політики України