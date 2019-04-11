04. 11. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Ми збережемо нинішній механізм допомоги при народженні дитини, - Юлія Соколовська

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністерство соціальної політики не буде змінювати механізм допомоги при народженні дитини. Ця виплата здійснюватиметься усім родинам, незалежно від розміру доходів у стандартному розмірі – близько 41 тис. грн.

Про це Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook.

“Після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю, прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей”, - написала очільниця відомства.

За словами Юлії Соколовської, однією з пропозицій Міністерства соціальної політики, у рамках політики адресної боротьби з бідністю, було запровадження адресної програми при народженні дитини. Пропонувалося, щоб ця допомога виплачувалася лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15 % від розміру виплат (фактично це близько 6 тис. грн – оскільки допомога при народженні дитини складає близько 41 тис. грн).

Міністр зазначила, що керівництво відомства дослухалося до зауважень громадськості і вирішило не змінювати нинішній механізм – оскільки через запропоновані зміни сотням тисяч українських сімей загрожувало скасування цього виду виплат.


“Дякуємо громадськості за якісний зворотній зв'язок. Ми враховуємо всі конструктивні пропозиції та зауваження”, - резюмувала Юлія Соколовська.

Міністерство соцiальної політики України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2019 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  