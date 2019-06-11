Діти – пріоритет Мінсоцполітики у Бюджеті-2020, – Юлія Соколовська

Збільшення виплат на програми із забезпечення дітей – пріоритет Міністерства соціальної політики у Бюджеті 2020 року. Про це Міністр Юлія Соколовська заявила в ході презентації проекту Бюджету-2020 до другого читання.

«Цього року головний кошторис країни формувався в обмеженості фінансових ресурсів, що не дозволило охопити всі пріоритетні напрямки одночасно. Оскільки наша філософія заснована на принципах адресності і допомоги тим, хто цього справді потребує – ми були вимушені зробити вибір. Наш вибір, пріоритет Мінсоцполітики на 2020 рік – діти!» – сказала очільниця відомства.

За словами Юлії Соколовської, у проекті головного кошторису, який Уряд подав до другого читання Парламенту, Мінсоцполітики заклало наступні пропозиції щодо дітей:

∙ Збільшити виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання, в тому числі на діток з інвалідністю +1,5 млрд грн (зростання на 48% у порівнянні з 2019 роком)

(дитина до 6 років - 4 147,50 грн; від 6 до 18 років – 5 545 грн)

(дитина з інвалідністю до 6 років – 6 226,50 грн; від 6 до 23 років – 7 763 грн).

∙ Збільшити виплати на придбання житла для дітей-сиріт +77,7 млн грн (це дозволить додатково купити 1701 квартиру; 18 будинків для дитячих будинків сімейного типу; 25 будинків для малих групових будинків).

∙ Запровадити програму реабілітації діток з інвалідністю +130 млн грн.

∙ Підвищити допомогу на дітей для малозабезпечених сімей: з 85 до 130% від прожиткового мінімуму (до 6 років – 2 317,7 грн; від 6 до 18 років – 2883,4 грн).

∙ Започаткувати програму соціальних послуг, у тому числі для дітей з інвалідністю + 100 млн грн (це дозволить членам сімей осіб з інвалідністю працювати і займатися власними справами без «прив'язки» до осіб з інвалідністю).

Серед основних нововведень Бюджету-2020 у сфері соціальної політики Юлія Соколовська назвала також:

✅ Скасування «прив'язки» до прожиткового мінімуму понад 150, тобто усіх видів виплат, крім двох: пенсій і допомоги малозабезпеченим сім’ям.

«Відв’язка» дозволить нам допомагати тим, хто цього справді потребує (оскільки раніше, підіймаючи ПМ, ми одночасно збільшували допомогу не лише нужденним, а й високопосадовцям, чия зарплата нараховується від розміру ПМ).

✅ Збільшення надбавки на догляд самотнім пенсіонерам віком старших 80 років на 40% (на це додатково заплановано 806 млн грн і це допоможе 100 тис. осіб). Середній розмір надбавки становитиме 671 грн, і ця категорія матиме в середньому близько 3200 грн виплат.

✅ Запровадження нової бюджетної програми на розвиток сервісів у регіонах – фронт-офісів +150 млн грн.

✅Запровадження інституту фахівців соціальної роботи (ФСР) і їх навчання, щоб вони супроводжували сім`ї +687 тис. грн.

Міністерство соціальної політики України