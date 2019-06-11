7 листопада відбудеться брифінг: "Монетизація соціальних пільг та виплата субсидій у новому опалювальному сезоні"

У четвер, 7 листопада, об 11:15 відбудеться брифінг заступника Міністра соціальної політики України Віталія Музиченка на тему "Монетизація соціальних пільг та виплата субсидій у новому опалювальному сезоні ".

Місце проведення: Міністерство соціальної політики України, вул. Еспланадна 8/10, 5 поверх, кабінет 501.

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