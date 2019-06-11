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7 листопада відбудеться брифінг: "Монетизація соціальних пільг та виплата субсидій у новому опалювальному сезоні"

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У четвер, 7 листопада, об 11:15 відбудеться брифінг заступника Міністра соціальної політики України Віталія Музиченка на тему "Монетизація соціальних пільг та виплата субсидій у новому опалювальному сезоні ".
Місце проведення: Міністерство соціальної політики України, вул. Еспланадна 8/10, 5 поверх, кабінет 501.
Акредитація ЗМІ за телефоном: 289-35-60, та на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Міністерство соцiальної політики України

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