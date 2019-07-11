Мінсоцполітики провело нараду з питань поширення практики патронату над дитиною

06 листопада Міністерство соціальної політики України організувало першу за останні декілька років робочу нараду з питань поширення практики патронату над дитиною.

Окрім представників міністерства, участь у заході взяли патронатні вихователі, фахівці громадських та благодійних організацій, спеціалісти служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

У ході зустрічі сторони розглянули ряд проблемних питань, які заважають поширенню практики та розвитку патронату над дитиною. Серед іншого, особливу увагу учасники заходу звернули на необхідність підвищення заробітної плати патронатних батьків, спрощення умов влаштування дітей до їхніх сімей, а також навчання батьків.

Довідково

Сьогодні в Україні функціонує 107 сімей патронатних вихователів, які виховують сумарно 422 дитини. З 24 областей України та міста Києва лише у 5 не створено жодної сім’ї патронатних вихователів (Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька).

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

Міністерство соцiальної політики України