У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії та пільги на ЖКП за жовтень

Cередній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за жовтень становить 539 грн, при цьому розмір пільги – 418 грн.

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на тематичному брифінгу для представників ЗМІ.

«Міністерство соціальної політики планово входить в новий опалювальний сезон. Нарахування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, незалежно від дати початку опалення домівок, відбувається з 15 жовтня. Уже зараз ми нараховуємо ці види допомоги за жовтень. Якщо говорити в середньому, то розмір субсидії по Україні становив 539 грн, а пільги – 418 грн», – підкреслив Віталій Музиченко.

За словами заступника Міністра, тепла погода в Україні дозволить зекономити одержувачам пільг та субсидій: «Зважаючи на те, що нарахування виплат все одно здійснюється з 15 жовтня, а опалення ввімкнули пізніше, люди зможуть зекономити до 200 грн за місяць».

Віталій Музиченко підкреслив, що з 1 жовтня в Україні стартувала монетизація пільг: люди отримують ці виплати «живими грошима». З урахуванням механізму монетизації субсидій, яка стартувала на початку 2019 року, в українців з’явиться більше стимулів для економного споживання ресурсів і більше можливостей економії – оскільки зекономлені гроші з пільг та субсидій «можна покласти собі у кишеню».

«У проекті бюджету на 2020 рік на програму субсидій закладено близько 47 млрд грн. Цієї суми вистачить на всіх, кому потрібна державна допомога для оплати житлово-комунальних послуг», – резюмував Віталій Музиченко.

Міністерство соціальної політики України