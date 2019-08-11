Мінсоцполітики повністю забезпечить потреби осіб з інвалідністю у засобах реабілітації

Міністерство соціальної політики вперше за багато років повністю забезпечить потреби осіб з інвалідністю у засобах реабілітації (ТЗР) в 2019 році. На це з Державного бюджету-2019 року буде додатково спрямовано майже 787 млн грн, що дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів для осіб та дітей з інвалідністю.

Це стало можливим, оскільки у четвер, 7 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік. Таким чином він підтримав ініціативу Мінсоцполітики із додаткового забезпечення осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Раніше ініціативу відомства підтримала Верховна Рада України.

«У 2019 році, вперше за багато років, Міністерство соціальної політики України повністю забезпечить потреби людей та дітей з інвалідністю у ТЗР без будь-якої пріоритизації та вибірковості», - зазначила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

На забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР) буде додатково виділено 786 млн 950,5 тис. грн (зараз на це передбачено 1 млрд 210 млн грн). Це дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів для осіб та дітей з інвалідністю.

Це не перший крок із додаткового фінансування ТЗР. У вересні цього року завдяки спільним зусиллям Мінсоцполітики та Бюджетного комітету Верховної Ради особи з інвалідністю отримають додаткових 82 млн грн.

Крім того, уже сьогодні регіональні управління соціального захисту населення отримують кошти, які не надійшли вчасно у зв‘язку із раніше прийнятою постановою КМУ і зміною процедур фінансування. В Міністерстві проведено роботу для якнайшвидшого відправлення коштів в регіони!

Серед змін до держбюджету – також додаткове фінансування на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мова йде про додаткові 354,5 млн грн (зараз на це передбачено 1 млрд 980,9 млн грн). Ці гроші підуть:

на виплату грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування;

на доплату за роботу в зоні відчуження, виплату щорічної та додаткової відпусток;

на відшкодування Фонду соціального страхування витрат на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах;

на виплату компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення.

«Таким чином, ми покриємо заборгованість перед чорнобильцями у рамках програми. Уже найближчим часом кошти повинні надійти у Мінсоцполітики, ми розподілимо їх по регіонам для їх подальшого цільового використання. Фактично, уже до кінця листопада гроші будуть у «чорнобильців», - підкреслила Юлія Соколовська.

Для унеможливлення зловживань та максимально ефективного використання коштів на потреби тих, хто справді потребує ТЗР? ми проводимо аналіз Центральної бази інвалідів (ЦБІ). Ми хочемо знайти можливі зловживання, виявити унікальність направлення, наявність сумісних ТЗР і т.д. Це внутрішня перевірка ЦБІ, яка не вплине на тривалість видачі засобів реабілітації. Усі ці зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити максимальну адресність допомоги для осіб з інвалідністю.

Міністерство соціальної політики України