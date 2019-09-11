Мінсоцполітики продовжить реабілітацію військовослужбовців в рамках проекту Трастового фонду НАТО, - Юлія Соколовська

«Мінсоцполітики продовжуватиме імплементацію проекту Трастового фонду НАТО з фізичної реабілітації військовослужбовців, поранених на сході країни» – на цьому наголосила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська під час зустрічі з представниками НАТО.

У ході зустрічі, на якій були присутні керівник Офісу Агенції НАТО з підтримки і постачання в Україні Василь Литвинчук та керівник проекту Трастового фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції Наталія Мельниченко сторони домовилися щодо продовження співпраці в рамках проекту до 2021 року.

,,Досягнутий успіх є результатом роботи усієї команди та держав-членів НАТО, які фінансують цей проект, і він був би неможливим без головуючої у проекті країни, а саме Болгарії’’, – наголосив Василь Литвинчук.

Наталія Мельниченко поінформувала щодо перспективи співпраці в рамках Трастового фонду НАТО:

- створення центру провідного досвіду на базі Українського Науково-дослідного Інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності в Харкові;

- організація підготовки мультидисциплінарних команд в області реабілітації;

- закупівля реабілітаційного обладнання у 2020-2021 роках для госпіталів та реабілітаційних установ в різних регіонах України;

- проведення курсу з електроміографії для фахівців в області реабілітації.

,,Останнім прикладом успішної співпраці є проведення освітньої програми протезистів-технологів за міжнародними стандартами. Планується, що вже у березні 2020 року перші дев’ять українських протезистів отримують міжнародні сертифікати, що свідчитиме про те, що вони освоїли спеціальність і можуть працювати викладачами’’, – заявила Наталія Мельниченко.

Сторони детально обговорили питання щодо підготовки ортезистів/ протезистів технологів категорії ІІ у межах завершення дворічного навчання першої групи викладачів, а також можливості продовження проекту, залучення до навчання спеціалістів з різних регіонів України для створення відповідного рівня знань в області протезування.

Міністр висловила готовність до подальшої співпраці, а також зазначила, що розвиток системи реабілітації, протезування за новітніми технологіями є надзвичайно важливим завданням, яке стоїть перед державою.

Наприкінці зустрічі сторони домовилися провести в кінці листопада 2019 року засідання Координаційної Ради Трастового фонду НАТО, яку очолить заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

Нагадаємо, за сприяння Трастового фонду НАТО з вересня 2015 року 478 українських військовослужбовців пройшли медичну реабілітацію за кордоном.

Міністерство соцiальної політики України