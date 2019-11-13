Національне усиновлення - пріоритет

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з паном Роном ван Роденом розпочне свою роботу в Києві вже цього тижня.

14 листопада Місія прибуде для продовження обговорень з Урядом України нової 3-річної програми у форматі розширеного фінансування (EFF) для збереження макроекономічної стабільності та проведення структурних реформ.

Переговори між Україною та МВФ щодо нової програми фінансування перебувають в активній стадії. МВФ назвав попередні 2 програми з Україною досить успішними, відзначив значний прогрес у досягненні макростабільності та економічному зростанні.

Водночас на сьогодні залишається чинною 14-місячна програма stand by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України