Держбюджет-2020: збільшено видатки на безпеку, соціальний захист, охорону здоров’я, освіту, інфраструктуру

14 листопада Верховна Рада схвалила проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в другому читанні та в цілому.

Доходи проекту держбюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1 093,7 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119 млрд гривень.

Видатки проекту держбюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052,2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127,9 млрд грн.

При розрахунку бюджетних показників до другого читання враховано уточнені макропоказники за І (реалістичним) сценарієм, які вплинули як на ресурсну, так і на витратну частини проекту.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України збережено на рівні 2,09% ВВП, але зменшено в абсолютному вимірі на 0,9 млрд грн у зв’язку зі зміною макропоказників та визначено у сумі 94,3 млрд грн.

У Держбюджеті збережено пріоритети, які закладалися спочатку: оборона та безпека, соціальний захист, охорона здоров’я, освіта, розвиток інфраструктури.

У галузі освіти збільшено:

субвенцію на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" на забезпечення шкіл необхідним обладнанням – 3,5 млрд грн;

субвенцію на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 3,7 млрд грн;

підтримку проведення наукових досліджень закладами вищої освіти найкращою атестаційною оцінкою - 0,3 млрд грн.

Для галузі охорони здоров’я та продовження її реформи збільшено кошти на:

централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для лікування окремих захворювань – 3,2 млрд грн;

модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування – 1,0 млрд грн;

лікування громадян України за кордоном - 0,4 млрд грн;

У напрямку соціального захисту додатковий ресурс буде спрямований на:

покращення матеріального забезпечення для одиноких одержувачів пенсій, або державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, яким виповнилося 80 та більше років - 0,8 млрд грн;

виплату допомоги сім’ям з дітьми - 0,6 млрд грн;

субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт - 0,4 млрд грн;

субвенцію на житло та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - 0,4 млрд грн.

Видатки на національну безпеку і оборону становитимуть безпрецедентні 245,8 млрд грн (5,45% ВВП). Ці гроші будуть спрямовані, зокрема, на:

грошове забезпечення та заробітну плату (з нарахуваннями) – 141,4 млрд грн (+ 14,4 млрд грн до 2019 року);

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 657,8 млн грн (+ 82,8 млн грн до 2019 року);

продукти харчування – 4,84 млрд грн (+ 248,1 млн грн до 2019 року);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,9 млрд грн (+ 510,7 млн грн до 2019 року);

створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової (спеціальної) техніки – 35,4 млрд грн (+ 7,8 млрд грн до 2019 року);

виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності та інші соціальні виплати – 6,66 млрд грн (+ 2,44 млрд грн до 2019 року);

будівництво (придбання) житла – 2,23 млрд грн (+389,8 млн грн до 2019 року).

На будівництво та ремонт доріг закладено 73,7 млрд грн.

4,24 млрд грн передбачено на реалізацію земельної реформи.

Здійснено перерозподіл з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на субвенцію на соцекономрозвиток в обсязі 2 млрд грн.

Міністерство фінансів України