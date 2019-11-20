Налагоджено автоматичний обмін даними між Мін’юстом та Пенсійним фондом

Запрацювала автоматична взаємодія між реєстрами Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України. Це вже – друга електронна взаємодія в межах національної системи «Трембіта ». Завдяки системі здійснюватиметься обмін даними без участі людини, що пришвидшить процес надання послуг громадянам. Технічно взаємодія відбувається між Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) та Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (ІКІС ПФУ).

Відтепер перевірку даних про померлих осіб автоматизовано. Ця взаємодія дозволяє оперативно інформувати Пенсійний фонд з боку Міністерства юстиції про факт смерті громадянина. Це, у свою чергу, дозволяє своєчасно надавати соціальну допомогу на поховання померлої особи і припиняти виплату пенсії.

Над проєктом, окрім зазначених відомств, працювали Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», Фонду Східна Європа та EGOV4UKAINE.



Донедавна процес пересилання даних відбувався вручну, що значно затримувало процес обміну і звірення даних (дані до Пенсійного Фонду передавали протягом десяти робочих днів) і підвищувало ризик суб’єктивних технічних помилок.

Відтепер для верифікації даних, завдяки “Трембіті”, у працівників ПФУ є постійний онлайн-доступ до інформації про смерть фізичних осіб, яка, до того ж, автоматично оновлюється щодоби.

Обмін даними має високий рівень захищеності завдяки підписанню електронною печаткою та шифруванню всіх даних, що передаються, а також протоколюванню подій, контролю доступу до вебсервісів і вжиттю заходів, спрямованих на протидію атакам, типу «відмова у обслуговуванні», що гарантується національною системою «Трембіта ».

За необхідності уточнення інформації ПФУ матиме можливість звернутися додатково до інших інстанцій.

Нова взаємодія дозволяє громадянам оперативно отримувати виплати на поховання, а державі – контролювати процес і унеможливити будь-які махінації з пенсіями померлих людей.

У найближчих планах вдосконалення взаємодії передбачено створення картки застрахованої особи (таку картку оформлятимуть при народженні дитини), а також – одержання інформації про втрату годувальника.

Міністерство соцiальної політики України