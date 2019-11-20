Відповіді на запитання про нову систему виплати пільг на ЖКП

1. У листопаді мені прийшла платіжка із повним розміром платежу, хоча я пільговик. Раніше в мене була прописана лише частина платежу, відповідно до розміру пільги. Чому так ?

З 1 жовтня 2019 року в Україні запроваджена монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер пільговики можуть отримати кошти у готівковій чи безготівковій формі.

Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу – без урахування пільг.

2. Якими будуть суми виплат пільг для пільговиків ?

З 1 жовтня 2019 року запроваджено новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому порядок розрахунку пільги залишається майже незмінним.

Розмір пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення.

Суму пільги розраховуватимуть, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

3. Як здійснювати оплату комунальних послуг пільговикам, починаючи з листопада 2019 ?

Держава виплачує кошти за пільги кожній людині окремо – видає готівкою або переказує на рахунок Ощадбанку.

Видача у готівковій формі можлива лише за умови, якщо пільговик написав відповідну заяву до органу соцзахисту до 15 жовтня 2019 року.

Пільговик, який отримав готівку, сплачує за спожиті комунальні послуги повну суму платіжки.

Ті пільговики, які не написали заяву на отримання пільги готівкою – мають справу з безготівковим розрахунком.



4. Як здійснити оплату ЖКП, якщо в мене безготівкова форма виплати пільги ?

Якщо у вас безготівкова форма виплати пільг, то частину платежів за вас здійснює АТ “Ощадбанк”, а частину ви сплачуєте самостійно.

Перерахування коштів Ощадбанком надавачам послуг здійснюється у наступній послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Тобто зараз Ощадбанк здійснює перерахунок коштів не за пропорційним принципом (коли за кожну послугу проводився розрахунок в рівних відсотках від суми пільги), а за пріоритетним принципом – коли спочатку проводиться оплата за тепло, газ, електроенергію і т.д.

Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місць.

Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А послуги, за які потрібно доплатити - Ощадбанк надішле вам СМС (з розмірами доплати за кожним видом послуги).

Також ви можете зайти у свій особистий кабінет на сайті Ощадбанку, де відображається рух коштів за вашим обліковим записом.

5. А якщо в мене немає мобільного телефону ?

Ви можете надати органу соцзахисту контактний номер телефону будь-якої особи, яка не є пільговиком і яка потім повідомить вас про СМС-повідомлення Ощадбанку.

Ви також можете самостійно проводити розрахунки.

6. Як я можу самостійно проводити розрахунки, якщо я не маю мобільного телефону ?

Ви можете отримати в органі соціального захисту населення розрахунок розміру пільги. Якщо тарифи на ЖКП не змінюються, то щомісячний розмір пільги протягом опалювального періоду буде однаковим.

Тобто, знаючи розмір своєї пільги і пріоритетний принцип оплати Ощадбанка (див. запитання №4), ви можете самостійно вирахувати, скільки і якому надавачу послуг маєте заплатити.

7. Я чув, що новий механізм дозволяє заощадити частину коштів і залишити їх собі. Як це можливо ?

Це залежить від того, у якій формі ви отримуєте виплату пільги: у готівковій чи безготівковій формі.

Якщо у готівковій - після повного розрахунку з надавачами послуг ви можете залишити зекономлену готівку собі.

Якщо у безготівковій - всі зекономлені кошти ви можете отримати лише після завершення опалювального періоду (орієнтовно з червня). СМС про суму зекономлених коштів вам надішле Ощадбанк. Якщо ви маєте рахунок в Ощадбанку, то ці кошти автоматично будуть зараховані на нього. Якщо ви не маєте рахунку – то ви можете його відкрити з червня по грудень поточного року і на нього будуть зараховані ці гроші.

8. Як отримувати кошти пільговикам, котрі не мають відкритого рахунку в Ощадбанку ?

Якщо ви маєте на увазі відсутність банківського рахунку в будь-якому з уповноважених банків, у такому випадку ви будете отримувати безготівкову виплату пільги через Ощадбанк. Орган соцзахисту самостійно надасть всю інформацію Ощадбанк, який автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, та інформує пільговика шляхом надсилання смс-повідомлень.

9. Якщо я не хочу працювати з Ощадбанком, можна обрати якийсь інший банк ?

Зараз Мінсоцполітики працює з 38 уповноваженими банками. Для готівкової форми виплати пільговик може обрати будь-який з них, а також доставку пільги через Укрпошту.

Щоб отримати відповідний сервіс потрібно подати заяву до органу соцзахисту (зазначивши всі банківські реквізити). Таку заяву можна подавати двічі на рік: до 15 жовтня (на опалювальний період) та до 15 травня (на неопалювальний).

Для безготівкової форми виплат Ощадбанк є єдиним варіантом на сьогодні.

10. Чи можна у разі смерті пільговика виплатити кошти за останній місяць життя безготівково ?

Не можна. Перехід з готівкової форми надання пільг на безготівкову здійснюється лише за заявою пільговика.

11. Якщо я оплатив комуналку, не дочекавшись СМС від Ощадбанку ?

Якщо мова йде про безготівкову форму монетизації, то всі зекономлені вами кошти ви зможете отримати влітку. Якщо виникне ситуація, коли ви сплатили рахунки, не дочекавшись СМС від Ощадбанку, то на рахунках виникне переплата, яка буде відображена надавачем послуг у квитанціях наступних періодів.

12. Що робити пільговикам, які не подали заяву на "готівкову" монетизацію, а правління ОСББ не хоче підписувати угоду з Ощадбанком ?

Відповідно до норм законодавства, якщо правління ОСББ не уклало договору з АТ “Ощадбанк” для перерахування сум пільг, воно не має права до 1 червня вимагати оплати послуг від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.

АТ “Ощадбанк” може здійснювати переказ коштів на рахунки правління ОСББ (крім виплат на управління багатоквартирним будинком) на підставі договору.

Типову форму договору визначає АТ “Ощадбанк” за погодженням з Мінсоцполітики.

Тобто пільговику, якщо мова йде про безготівкову форму, потрібно дочекатися літа і, отримавши залишок коштів, розрахуватися з надавачем послуг. Виплати на управління багатоквартирним будинком пільговик має сплачувати самостійно кожного місяця. А кошти, які передбачені на сплату цієї послуги перерозподіляються між іншими надавачами послуг за пріоритетним принципом.

Міністерство соцiальної політики України