Перетин лінії розмежування з окупованими територіями спрощено

20 листопада, у Всесвітній день дитини Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить спростити перетин лінії розмежування для підлітків, які змушені проживати на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Рішення Уряду передбачає:

- спрощення процедури перетину лінії розмежування особами, які не досягли 16-річного віку, на підставі свідоцтва про народження;

- спрощення процедури переміщення товарів через лінію розмежування фізичними особами;

- внесення змін до довідки про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується під час переміщення осіб через лінію розмежування.

Процес реінтеграції тимчасово окупованих територій – довгий, складний, можливо навіть суперечливий. Але в його центрі – проста людина та готовність держави до захисту її інтересів.

Крім того, таке визначення як «ручна поклажа» виключено. Цей здавалося б, незначний нюанс знівелює корупційні ризики, зменшить черги та загалом спростить життя пересічних українців, що змушені жити на тимчасово окупованій території. Нові правила почнуть діяти наприкінці листопада 2019 року.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України