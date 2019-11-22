Заява про призупинення виплат лікарняних та у зв'язку з вагітністю – неправда

В медіа поширили інформацію про призупинення фінансування виплат, зокрема лікарняних, а також у зв’язку з вагітністю та пологами і т. д.

Мінсоцполітики ПОВІДОМЛЯЄ, що це не відповідає дійсності. Станом на сьогодні залишки на рахунку Фонду становлять 429,4 млн грн, що є достатнім для здійснення НЕОБХІДНИХ поточних виплат.

Більше того, надходження до фонду формуються ЩОДНЯ із сплати єдиного соціального внеску роботодавцями.

Проте минулого тижня Печерський суд міста Києва поновив на посаді колишнього керівника Фонду Євгена Баженкова.

Він був зареєстрований державним реєстратором навіть без повного тексту рішення. Власне він і призупинив виплати.

Пан Баженков не був уповноважений приймати такі рішення, тому що не було засідання комісії з його поновлення. Будь-які рішення щодо суттєвих змін по бюджету, зокрема щодо призупинення виплат, приймаються лише правлінням Фонду – не одноосібно.

Правління Фонду не збиралось, тож жодних рішень по призупиненню виплат не приймалось. Уряд тільки в п’ятницю на своєму засідання прийняв постанову про заміну урядової сторони правління.

Найближчим часом правління буде зібрано для вирішення ситуації.

Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію НЕПРИЙНЯТНОЮ.

18 листопада Міністерство соціальної політики уже звернулося до Міністерства юстиції із проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису в ЄДРПОУ Баженкова Є. В. як директора Виконавчої дирекції Фонду.

Міністерство соціальної політики розраховує на об’єктивне та справедливе рішення відповідних органів, які повинні встановити правомірність поновлення Євгена Баженкова.

Мінсоцполітики докладе усіх зусиль для якомога швидшого вирішення ситуації та ГАРАНТУЄ поновлення виплат.

Для цього ще Урядом було затверджено склад урядової сторони правління фонду, щоб перевести роботу Фонду в правове поле і уникнути подібних маніпуляцій.

Міністерство соціальної політики України