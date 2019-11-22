Фонд соцстрахування має достатньо коштів для здійснення виплат, – Олег Коваль

Міністерство соціальної політики гарантує продовження штатного режиму виплат застрахованим особам, які здійснює Фонд соціального страхування. На цьому під час брифінгу наголосив заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль.

«Щодня до Фонду надходить від 60 до 250 млн грн. Вчора на рахунках Фонду було 429 млн грн, а сьогодні вже 550 млн грн. Тобто гроші у них є», – підкреслив Олег Коваль.

За словами заступника Міністра, заява про призупинення виплат Фондом соціального страхування є особистою ініціативою поновленого колишнього керівника Фонду Євгена Баженкова: «Призупинення перерахування грошей можливе лише у випадку, коли є усна чи письмова вказівка керівника Виконавчої дирекції Фонду. Підстав для призупинення немає».

Олег Коваль додав, що Міністерство соціальної політики за жодних обставин не співпрацюватиме з фігурантами кримінальних справ щодо розкрадання загальнодержавного майна.

Нагадаємо, що «новий» керівник Виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков є фігурантом 2 кримінальних справ, які стосуються приватизації державного майна. Його було звільнено 15 травня 2018 року рішенням правління Фонду – підставою для чого стали вказівки пана Баженкова про зміну форми власності із державної на приватну 71 об’єкта.

8 листопада Печерський суд м. Києва скасував рішення Правління Фонду про звільнення Євгена Баженкова.

14 листопада у реєстрі судових рішень з’явився НЕПОВНИЙ текст рішення суду, і цього ж дня пана Баженкова «поновив» ПРИВАТНИЙ нотаріус.

18 листопада Міністерство соціальної політики подало скаргу на дії виконавця у Міністерство юстиції, але оскільки повного рішення немає, це блокує процедуру подання апеляції на рішення суду. Суддя, який вів справу – пішов у відпустку на невизначений час.

Для недопущення маніпуляцій із Фондом Міністерство соціальної політики підтримує законопроект №2275, розроблений Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів (щодо посилення ролі держави в управлінні Фондом).

Найближчим часом питання буде врегульовано.

Міністерство соціальної політики України