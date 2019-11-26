Олексій Оржель: Уряд забезпечить стабільність опалювального сезону

Осінньо-зимовий період в країні пройде стабільно та безпечно. В Україні рекордні запаси газу у сховищах - 21393 млн м. куб.

Про це повідомив Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, презентуючи головні досягнення роботи та плани відомства до кінця 2019 року та на наступні декілька років.

«Уряд забезпечить теплом і електропостачанням країну взимку. На сьогодні на складах більш ніж 2,5 млн тонн вугілля. І це найбільший показник з 2015 року», - підкреслив він і додав, що на початку роботи Уряду ситуація була критичною.

Міністр повідомив, що підземні газосховища також підготовлені в тих обсягах, щоб стабільно пройти зимовий період.

«У нас на 30% більше запасів газу, ніж зазвичай. І це означає, що ми можемо повноцінно вийти із опалювального сезону і забезпечити газопостачання в реверсному режимі, забезпечити кожного українця як електричною енергією, так і газом, - підкреслив Олексій Оржель. - Отже, зимувати будемо з теплом».

Він наголосив, що Уряд також забезпечує стабільні ціни у платіжках, щоб люди не платили більше, а могли збалансувати свої сімейні бюджети. Ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) у порівнянні з минулим роком на 7% менша.

«Уряд захищає людей від коливання ціни на газ взимку. Запаси, які є в газосховищах, та підготовка по інших видах палива дозволяють нам запропонувати так звану страхову ціну. Ціну, яка навіть менша, ніж у попередньому кварталі 2019 року», - зазначив Міністр.

«Ми забезпечуємо не тільки безпеку постачання, ми також забезпечуємо стабільність платіжок. Уряд захистить людей від коливань ціни на газ взимку», - підсумував Олексій Оржель.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України