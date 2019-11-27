У 2020 році Мінсоцполітики запровадить нову модель соціальних сервісів в регіонах, - Юлія Соколовська

Міністерство соціальної політики запроваджує нову модель соціального сервісу в регіонах - про це на Зборах Асоціації об’єднаних територіальних громад повідомила Юлія Соколовська, Міністр соціальної політики. Нова модель полягає в тому, що зміниться підхід: "фінансування не установ, а послуг". Тобто Міністерство фактично закуповуватиме послуги та сервіси напряму у місцевої влади. На це у бюджеті 2020 року передбачено 150 млн грн.

“З наступного бюджетного року ми передбачили 150 млн грн на те, щоб надавати зручні та доступні сервіси людям в громаді. Ми відкриємо фронт-офіси на місцях і будемо оплачувати кожен прийом документів. Функція фронт офісів буде віддана ЦНАПам, банкам чи приватним провайдерам. Практика фінансування саме послуг, а не державних установ успішно працює у багатьох європейських країнах світу. Така модель зробить використання коштів на соціальні послуги та сервіси ефективним, а самі сервіси - якісними та ближчими до людей“, - пояснила Юлія Соколовська.

Довідково:

За даними моніторингу децентралізації влади уже створено понад 1000 об’єднаних територіальних громад, де проживає 11,2 млн мешканців. На сьогодні ми маємо 24 райони України, в яких 100% території покриті громадами. За результатами реформи власні доходи місцевих бюджетів з 2014 року зросли на 131,1 млрд грн, станом на січень-вересень 2019 року. А державна підтримка розвитку регіонів та громад зросла у 41,5 рази.

Міністерство соцiальної політики України