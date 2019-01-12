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Виплати лікарняних відбуваються в плановому режимі, збоїв не було і не буде - Юлія Сколовська

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Кабмін збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 1,4 млрд, причин для призупинки виплат немає, всі виплати відбуваються у плановому режимі - про це сьогодні, 28 листопада сказала Юлія Соколовська в ефірі “Сніданку з 1+1”.

“Призупинка виплат Фондом соціального страхування - це маніпуляція минулого тижня. Виплати ніхто не припиняв, вони відбуваються в плановому режимі. Щодня кошти єдиного соціального внеску надходять до Пенсійного Фонду та Фонду соціального страхування, а з січня цього року вони перевищили планові надходження на 1,4 млрд грн. Вчора Кабмін збалансував цими коштами бюджет Фонду, тому збоїв з виплатами не було і не буде”, пояснила Соколовська.

Найближчим часом Міністерство соціальної політики скличе засідання правління Фонду соціального страхування, щоб обрати голову Правління Фонду, сформувати постійні комісії правління та затвердити незалежну аудиторську перевірку Фонду соціального страхування з 1 серпня 2017 року по теперішній час.

Нагадаємо, комісія Міністерства юстиції України скасувала рішення приватного нотаріуса про “поновлення” Євгена Баженкова на посаді директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Міністерство соцiальної політики України

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