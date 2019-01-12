АНОНС ДЛЯ ЗМІ: Форум „Відкритий простір” до Міжнародного дня людей з інвалідністю

За ініціативи Міністерства соціальної політики України, особисто Міністра соціальної політики Соколовської Юлії, спільно з Офісом Ради Європи в Україні, до Міжнародного дня людей з інвалідністю проводиться Форум „ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР”.

Місце проведення: Клуб Кабінету Міністрів України за адресою: вул. Інститутська, 7, м. Київ.

Відкриття форуму 2 грудня 2019 о 10.00.

Початок реєстрації учасників з 9.00.

Акредитація ЗМІ здійснюється до 18-00 1 грудня 2019 року за телефоном: 068 085 81 89,

або за електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

У заході візьмуть участь:

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевич Валерій,

Уповноважений Президента з питань реабілітації учасників бойових дій Свириденко Вадим,

заступник Міністра соціальної політики України Музиченко Віталій,

заступник Міністра молоді та спорту України Ярема Олександр,

заступниця Міністра охорони здоров'я України Симоненко Олена,

заступник Міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Терещенко Олександр,

заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг - Рабчинська Людмила,

заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні Литвиненко Олена,

міжнародний експерт Ради Європи Вуйчик Марчин,

міжнародний експерт Ради Європи Остаф Сергей,

керівниця проекту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації в Україні Мельниченко Наталія.

А також представники органів місцевого самоврядування, міжнародних громадських організацій, що опікуються проблемами людей з інвалідністю, наукових установ, дипломатичних місій.

У програмі заходу:

- панельні дискусії з питань інклюзії людей з інвалідністю, зокрема, у таких сферах, як працевлаштування, охорона здоров’я, освіта, культура, а також питання надання соціальних послуг, проведення реабілітаційних заходів тощо,

- презентації „історій успіху” людей з інвалідністю.

Міністерство соцiальної політики України