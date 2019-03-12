З наступного тижня запрацює урядова лінія для людей з інвалідністю, – Юлія Соколовська

2 грудня Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила про запуск роботи call центру для людей з особливими потребами. Про це стало відомо на Форумі “Відкритий простір”, організованому Міністерством соціальної політики та Радою Європи.

“Я пишаюсь тим, що з наступного тижня запрацює call центр для людей з інвалідністю, де можна буде залишити звернення та отримати консультацію”, - сказала Юлія Соколовська.

Гаряча лінія 1539 покликана сприяти дотриманню прав людей з інвалідністю і реалізовується за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку послуг Людмила Рабчинська додала, що вони також працюють над тим, щоб люди з інвалідністю могли отримати соціальні послуги телефоном.

“Наша ціль також зробити надання найпопулярніших соціальних послуг, зокрема, з Пенсійним фондом України, можливим через телефон. Така практика існує у Новій Зеландії та Австралії. Ми розуміємо, що комунікація з державою не завжди приємна і хочемо зробити її максимально простою, телефоном, через методи розпізнавання голосу чи телефонний пароль”, - сказала Людмила Рабчинська.

Довідково

2 грудня Міністерство соціальної політики України спільно з Радою Європи вперше організувало Форум до Міжнародного дня людей з інвалідністю “Відкритий простір”. Форум об’єднав понад 200 учасників, зокрема, людей з інвалідністю, з вадами зору та слуху, та два десятки спікерів, серед яких - міжнародні експерти Ради Європи, представники профільних міністерств, громадських організацій та наукових установ.

Міністерство соціальної політики України