Держава забезпечить доставку пенсій та субсидій до пенсіонерів та людей з інвалідністю

З 1 січня 2020 року держава забезпечить доставку пенсій для майже 5 мільйонів пенсіонерів через мережу АТ “Укрпошта”. Серед них, зокрема, для понад 800 тисяч людей з інвалідністю. Відповідне рішення сьогодні прийняв Уряд на своєму засіданні.

«Тарифи на доставку пенсій не змінювались вже 15 років. Сьогодні вони абсолютно не покривають навіть прямі організаційні витрати Укрпошти. Тільки цьогоріч збитки компанії за доставку пенсій складуть 1,5 млрд грн, у 2018 році — 1,2 млрд. Ця ситуація ставила під загрозу доставку пенсій Укрпоштою з 1 січня 2020 року. Уряд цю ситуацію владнав — ми встановили адекватні до сучасних реалій тарифи на оплату доставки та виділили додаткові 900 млн грн на наступний рік. Кожен пенсіонер буде вчасно забезпечений пенсією наступного року!» — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Глава Уряду додав, що це рішення особливо важливе для мешканців маленьких міст та віддалених регіонів України, де, крім стаціонарних, працюють також пересувні відділення “Укрпошти”.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України