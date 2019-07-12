Мінрегіон працює над розробкою Концепції державної житлової політики, яка визначатиме пріоритети та конкретні кроки щодо вирішення системної проблеми забезпечення житлом людей, які цього потребують. Про це повідомила Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час презентації плану діяльності Міністерства на 2019-2024 роки.

За її словами, сьогодні діють усього кілька державних житлових програм. І попри те, що в Державному бюджеті на їх реалізацію передбачено невелике фінансування, вже з вересня через ці програми отримали державну підтримку 64 родини.

«Ми переглянули статті бюджету на цей рік і з Державного фонду регіонального розвитку 500 млн грн, передбачені на громадський бюджет участі, перекинули на дві житлові програми – 300 млн грн на «Доступне житло» та 200 млн грн на нову програму пільгового довгострокового кредитування для ВПО і учасників АТО, яка допоможе отримати житло 219 родинам. Але, насправді, такі програми — це певне хаотичне рішення системної проблеми: відсутності життєздатних інструментів фінансування будівництва житла або інструментів забезпечення людей житлом, які потребують поліпшення житлових умов, - сказала Альона Бабак. - Тож Мінрегіон взяв на себе зобов’язання найближчим часом розробити концепцію державної житлової політики, в якій будуть визначені пріоритети та що держава може і повинна зробити, щоб українці змогли реалізувати своє право на житло. І саме під час розробки цього документа ми очікуємо на серйозну співпрацю з профільними, фаховими організаціями».

Міністр зазначила, що завдяки цьому документу можна буде виробити системне бачення впровадження державної житлової політики. «На кінець 2020 року в нас має бути Концепція, а також фінансові інструменти, щоб у держбюджеті на 2021 рік вже передбачити кошти на реалізацію визначених житлових програм», — наголосила вона.

Також потребує вирішення питання забезпечення здійснення права на житло мешканців гуртожитків.

«Уряд схвалив Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 роки щодо забезпечення для мешканців гуртожитків права на житло. Наразі очікуємо її затвердження Парламентом. У держбюджеті на наступний рік на виконання програми передбачено 160,9 млн грн. Ми вважаємо, що завдяки цим коштам мешканці 144 гуртожитків після передачі гуртожитків у власність територіальних громад зможуть приватизувати своє житло», — сказала Міністр.

Також Альона Бабак зауважила, що у 2020 році потрібно вирішити питання щодо визначення власника прибудинкової території багатоквартирних будинків, оскільки право власності на житло нерозривно поєднано з правом власності на землю. Крім того, частина концепції житлової політики складатиметься з кроків щодо вирішення питання застарілого житлового фонду. «І якщо ми вийдемо на пропозицію щодо реконструкції кварталів, то без розуміння, що робити з землею, кому вона належить, ми не зможемо системно підійти до питань реконструкції, змін тощо», — наголосила Міністр.

інрегіон працює над розробкою Концепції державної житлової політики, яка визначатиме пріоритети та конкретні кроки щодо вирішення системної проблеми забезпечення житлом людей, які цього потребують. Про це повідомила Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час презентації плану діяльності Міністерства на 2019-2024 роки.

За її словами, сьогодні діють усього кілька державних житлових програм. І попри те, що в Державному бюджеті на їх реалізацію передбачено невелике фінансування, вже з вересня через ці програми отримали державну підтримку 64 родини.

«Ми переглянули статті бюджету на цей рік і з Державного фонду регіонального розвитку 500 млн грн, передбачені на громадський бюджет участі, перекинули на дві житлові програми – 300 млн грн на «Доступне житло» та 200 млн грн на нову програму пільгового довгострокового кредитування для ВПО і учасників АТО, яка допоможе отримати житло 219 родинам. Але, насправді, такі програми — це певне хаотичне рішення системної проблеми: відсутності життєздатних інструментів фінансування будівництва житла або інструментів забезпечення людей житлом, які потребують поліпшення житлових умов, - сказала Альона Бабак. - Тож Мінрегіон взяв на себе зобов’язання найближчим часом розробити концепцію державної житлової політики, в якій будуть визначені пріоритети та що держава може і повинна зробити, щоб українці змогли реалізувати своє право на житло. І саме під час розробки цього документа ми очікуємо на серйозну співпрацю з профільними, фаховими організаціями».

Міністр зазначила, що завдяки цьому документу можна буде виробити системне бачення впровадження державної житлової політики. «На кінець 2020 року в нас має бути Концепція, а також фінансові інструменти, щоб у держбюджеті на 2021 рік вже передбачити кошти на реалізацію визначених житлових програм», — наголосила вона.

Також потребує вирішення питання забезпечення здійснення права на житло мешканців гуртожитків.

«Уряд схвалив Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 роки щодо забезпечення для мешканців гуртожитків права на житло. Наразі очікуємо її затвердження Парламентом. У держбюджеті на наступний рік на виконання програми передбачено 160,9 млн грн. Ми вважаємо, що завдяки цим коштам мешканці 144 гуртожитків після передачі гуртожитків у власність територіальних громад зможуть приватизувати своє житло», — сказала Міністр.

Також Альона Бабак зауважила, що у 2020 році потрібно вирішити питання щодо визначення власника прибудинкової території багатоквартирних будинків, оскільки право власності на житло нерозривно поєднано з правом власності на землю. Крім того, частина концепції житлової політики складатиметься з кроків щодо вирішення питання застарілого житлового фонду. «І якщо ми вийдемо на пропозицію щодо реконструкції кварталів, то без розуміння, що робити з землею, кому вона належить, ми не зможемо системно підійти до питань реконструкції, змін тощо», — наголосила Міністр.

Міністерство розвитку громад та територій України