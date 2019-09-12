Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з прав дітей, які залишилися без батьківського піклування

На Генеральній Асамблеї ООН з прав дитини було прийнято резолюцію щодо дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це на Генеральній Асамблеї ООН з прав дитини заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

«Ми дуже раді прийняттю цього важливого документа і сподіваємось, що Україна імплементує Рекомендації ООН у державну політику у сфері захисту прав дітей, що буде сприяти позитивному іміджу України на геополітичному рівні»,- повідомив генеральний секретар ООН.

Антоніу Гутерріш зауважив, що діти, які залишилися без батьківського піклування, частіше за інших стикаються з порушенням їхніх прав, тому суспільство повинно розуміти, що насилля, експлуатація, жорстоке поводження та маніпуляції неприпустимі щодо дітей, - тож саме такі діти потребують більше уваги та допомоги.

«На першому місці для держав-учасників повинні стояти дії, спрямовані на збереження сім’ї, допомогу малозабезпеченим родинам, а вилучення з сім’ї має бути припустимим лише у тому випадку, коли це відбувається виключно в інтересах дитини», - підкреслив генсек ООН.

Він підсумував, що найбільшим пріоритетом будуть не притулки, а опіка родичів або сімейні форми виховання, так як фізична та матеріальна скрута не можуть бути єдиними підставами для виключення дитини з сім’ї.

Міністерство соцiальної політики України