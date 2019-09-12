Мінсоцполітики отримало майже 1000 пропозицій щодо розвитку сімейних форм виховання

Міністерство соціальної політики України протягом двох місяців отримало майже 1000 пропозицій від 170 батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних вихователів, 42 державних установ і організацій, 3 громадських організацій через гугл-форму, створену на офіційній сторінці міністерства у Facebook.

Про це заявила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«У жовтні ми оголосили, що із радістю врахуємо найкращі ідеї щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, нам цікаве бачення суспільства щодо розвитку практики патронату та наставництва», – написала Міністр.

Поряд з використанням нової форми безпосередньої комунікації радниками, заступниками Міністра та керівниками структурних підрозділів Мінсоцполітики було проведено низку зустрічей із прийомними батьками, опікунами, батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу та патронатними вихователями, аналізувалися письмові звернення громадян.

Міністр підкреслила, що інтерактивна форма комунікацій розширила коло спілкування та дозволила залучити до обговорення усіх дотичних до проблем сирітства з численних регіонів України, що Міністерство розраховує саме на місцеву владу у питаннях пошуку та підготовки батьків-вихователів.

«Ідей дуже багато: від збільшення виплат на дітей, покращення навчання батьків до пропозицій щодо ліквідації таємниці усиновлення. Кожну із ініціатив моя команда детально вивчає і уже скоро частина з них буде відображена у формі законопроектів та постанов»,– запевнила Юлія Соколовська.

Нагадаємо, що серед першочергових завдань, що зазначені у Програмі діяльності Уряду – забезпечення виховання кожної дитини у родинах, або в умовах, максимально наближених до сімейних.

Міністерство соціальної політики України