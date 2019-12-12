Ціна на газ для населення знижується на 13% вже у грудні

Населення отримає знижені ціни на газ вже в грудні, а захищені споживачі отримають кілька варіантів ціни з 1 січня 2020 року.

Ціна на природний газ для споживачів , які купують газ на умовах ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку), у грудні 2019 року складе 4277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).

Це на 13% нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року.

Цей рівень визначається формулою, що міститься в постанові Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 293. Ця постанова діє до кінця цього року. З 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО.

Тож з січня наступного року населення зможе обрати вигідну систему вибору ціни.

Пропонується гарантована квартальна ціна, яка буде діяти з 1 січня 2020 року до кінця опалювального сезону.

Гарантована оптова ціна від НАК "Нафтогаз України" зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Ця пропозиція дозволить захистити побутових споживачів від різкого подорожчання газу, яке може відбутися в 1 кварталі 2020 року.

Запропонована гарантована ціна на 12% нижче, ніж регульована ціна, по якій НАК "Нафтогаз України" продавав газ захищеним споживачам в січні-квітні 2019 року. Тоді оптова ціна для споживачів в рамках ПСО становила 6236 грн за тис. куб. м.

Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів в кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу магістральними і регіональними газопроводами, а також від націнки газзбутів. З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ складе від 7,2 до 7,8 грн за куб. м газу (проти 8,5 грн за куб. м в 1 кварталі 2019 р.).

Гарантована ціна на газ буде діяти як для постачання газу побутовим споживачам, так і для виробників теплової енергії, що дозволить уникнути різкого збільшення вартості послуг з надання тепла і гарячої води.

З 1 січня 2020 року і до кінця опалювального сезону всі домогосподарства і виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною. Для цього споживачам не потрібно робити жодних дій, підписувати додаткові угоди або здійснювати передоплату.

Щомісячна ринкова ціна в 1 кварталі 2020 року може як вирости, так і знизитися, в залежності від результатів переговорів з Газпромом, погоди, ринкової ситуації та інших факторів.

Будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантованої квартальної ціни і обрати щомісячну ринкову ціну. У цьому випадку з 10 по 24 грудня 2019 року таким споживачам необхідно звернутися до своїх регіональних збутових компаній, які запропонують найбільш зручний для клієнта алгоритм відмови від гарантованої ціни.

Після 24 грудня 2019 року споживачі, які оберуть щомісячну ціну, не зможуть скористатися гарантованої ціною. НАК "Нафтогаз України" традиційно публікує свої цінові пропозиції на наступний місяць в двадцятих числах поточного місяця.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України