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Уряд виділив майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі

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11 грудня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні виділив майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Ініціатива Уряду передбачає виділення по 200 тис. грн кожній з родин, чиї рідні загинули під час пожежі в Одеському коледжі та по 50 тис. грн травмованим під час пожежі. Іще 315 тисяч гривень будуть спрямовані на першочергові заходи з ліквідації наслідків пожежі. Загальна сума, яку Уряд планує виділити, складає 3 млн 965 тис. грн.

“Кошти, які ми виділяємо з резервного фонду, не повернуть тих, хто загинув, і не загоять рани, отримані під час тієї жахливої трагедії. Але ми як Уряд просто зобов'язані підтримати постраждалих та їхні родини. Разом з тим розслідування трагедії, визначення відповідальних - це питання найвищого пріоритету, воно перебуває на моєму особистому контролі”, - коментує ініціативу Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Після схвалення на засіданні Уряду вказані кошти будуть спрямовані Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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