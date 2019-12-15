Міністерство соціальної політики закликає громадян активніше звертатись за субсидією до кінця грудня

13 грудня заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко закликав пільговиків звернутись за субсидією до кінця грудня, щоб отримати відшкодування за весь опалювальний період. Під час звернень за субсидією у січні вона нараховуватиметься лише з початку року.

"Громадянин може сам обрати спосіб отримання субсидії – готівковий чи безготівковий. Готівкове відшкодування приходить йому разом з пенсією чи паралельно, а безготівка адмініструється Ощадбанком і надходить одразу на рахунок надавача послуг. Це важливо для того, щоб не утворювалось заборгованостей за спожиті комунальні послуги. Ми мінімізували пакет документів для подачі - це заява та декларація про доходи, решту роботи по верифікації даних проводять чиновники", - сказав Віталій Музиченко.

Він зазначив, що під час механізму монетизації пільг у реєстрі пільговиків були знайдені неточності. Якщо пільговику не нарахували допомогу, йому необхідно звернутись до органів соціального захисту за місцем проживання для уточнення даних про себе та членів сім’ї. Після цього інформація в реєстрі буде відкоригована, а сума субсидії донарахована з жовтня місяця.

Довідково:

Станом на листопад цього року відбулась 100% виплата усіх субсидій 3 млн господарствам – готівкових виплат на суму 3,1 млрд грн та безготівкових на суму 191 млн грн. Середній розмір субсидії склав – 800 грн на особу та 1200 грн на сім’ю. Більше 50% одержувачів отримують субсидію у розмірі 25-50%.

Міністерство соцiальної політики України