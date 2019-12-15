Юлія Соколовська розповіла про досягнення Мінсоцполітики за 100 днів

Цього тижня виповнюється 100 днів роботи Міністерства соціальної політики під керівництвом Юлії Соколовської. Очільниця відомства продовжує політику відкритості і підзвітності, саме тому особисто розповіла про досягнення за 100 днів роботи.

Про це на своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук повідомила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська .

«Наші з командою 100 днів роботи точно пройшли не марно для досягнення цілей розбудови держави та роботи над проблемами соціальної сфери. Чи все можна зробити, що потрібно зробити, за 100 днів - точно ні. Але ми на правильному шляху»,- зауважила Міністр соціальної політики.

Пропонуємо повний текст публікації:

А зараз детальніше - для нас ключовими сьогодні є 4 сфери, визначені у Програмі діяльності Уряду:

підтримка людей з інвалідністю;

піклування про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

допомога сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах;

наведення ладу з пенсіями.



Тепер про все по порядку:

Забезпечуємо повноцінне життя для людей з інвалідністю.

Ми робимо все для того, щоб люди з інвалідністю в Україні жили повноцінно, як в країнах Європи.

Тому ми на 100% забезпечили усіх засобами для реабілітації, профінансували державну реабілітацію для дітей з різними формами інвалідності, а не лише з діагнозом ДЦП, як це було з початку 2019 року.

Щоб проконсультуватись з приводу отримання візочків, протезів чи відновлення - телефонуйте на урядову лінію

«1539», яку ми створили для зручного інформування людей з інвалідністю.

Ми працюємо з громадськими організаціями та роботодавцями для того, щоб люди з інвалідністю могли опановувати нові професії, працювати на рівні з усіма та бути реалізованими.

Сім’ї отримають послугу денного догляду, на яку в 2020 році ми виділили 100 млн грн.

Фінансуємо потреби дітей, а не інтернати.

Лише 15% коштів, що виділяється на утримання інтернатів, фінансують прямі потреби дитини. Як наслідок - 90% вихідців з інтернатів не готові до дорослого життя. Ми кардинально реформуємо підхід і фінансуємо умови виховання, які максимально наближені до сімейних, та розвиток патронатних сімей.

Вже цього року 1746 дітей-сиріт отримають гроші на придбання житла, в тому числі завдяки додатково направленим коштам. А у 2020 році ми на 48% підвищили підтримку для дітей, які перебувають у сімейних формах виховання, в тому числі на дітей з інвалідністю.

Допомагаємо сім’ям долати складні сімейні обставини.

Успішна держава складається з міцних та здорових сімей. Для вчасного виявлення та допомоги таким родинам ми виділили 150 млн грн на розвиток фронт-офісів в регіонах та ОТГ, де всі зможуть оперативно призначати, перераховувати пенсії та всі види соціальних послуг, передбачили програму навчання для фахівців з соціальної роботи. Також ми спростили умови для отримання житлових субсидій для дитячих будинків сімейного типу, військовослужбовців, громадян старше 60 років, що перебувають у шлюбі, і живуть в сільській місцевості.

Робимо пенсії передбачуваними та прозорими і допомагаємо пенсіонерам.

Пенсія має бути чудовим періодом для кожної людини, а не вироком. Для нас важливо, щоб люди літнього віку почували себе захищеними, могли насолоджуватись життям. Тому ми виділили 806 млн грн надбавки на догляд за 100 тис самотніми пенсіонерами, що старші 80 років. Працюємо далі над можливостями перерахунку пенсій.

Для людей передпенсійного віку та всіх охочих ми створили мобільний додаток „Пенсійний фонд” - де користувачі можуть переглядати відомості з електронної пенсійної справи, стан опрацювання своїх звернень до Пенсійного Фонду, а у додатку «Пенсійний калькулятор» автоматично розрахувати розмір пенсій. Це дуже важливо, щоб відповідально планувати своє майбутнє і не залежати від суб'єктивізму чиновників.

"Ці результати - лише початок довгого шляху реформування принципів соціальної політики, які існували в Міністерстві десятиліттями. Ми заклали хороший грунт і не збираємось зупинятись!", - резюмувала Міністр соціальної політики Юлія Соколовська

Міністерство соцiальної політики України