Регіонам необхідно підготуватись до нового Закону «Про соціальні послуги» - Олег Коваль

Об’єднані територіальні громади повинні підготуватися до нового Закону “Про соціальні послуги”, який набуде чинності 1 січня 2020 року.

Про це у ході прес-конференції “Соціальні послуги в громадах - досягнення та виклики” за підтримки Solidarity Fund PL in Ukraіne та Polska Pomoc заявив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль.

“Польща ментально дуже близька до нас і ми залюбки переймаємо їхній досвід. На місцях ми стикаємось з тим, що не всі голови ОТГ розуміють важливість соціальних послуг, вони опікуються лише розвитком місцевого бізнесу без розуміння важливості соціальної сфери у процесі економічного зростання, тому всі спільні документи, які ми погоджуємо на заходах з польськими партнерами ми передаємо в ОТГ на впровадження”, - сказав заступник Міністра.

Проект “Соціальні послуги в громадах - досягнення та виклики” спільно з польськими партнерами проводився на центральному та місцевому рівнях впродовж 2 років: експерти долучались до розробки підзаконних актів та провели заходи підвищення компетенцій фахівців і менеджерів соціальних послуг у 15 пілотних ОТГ Чернігівської області.

“Новий Закон «Про соціальні послуги» внесе зміни ще у 8 законах - до прикладу закріпить соціальну сферу за громадами, змінить підхід соціальної роботи з сім’ями та молоддю. Мінсоцполітики розробили 22 стандарти соціальних послуг і ще 6 мають бути опрацьованими, щоб зробити послугу більш прозорою. Частина допомоги надаватиметься по договорах, але ми передбачили і частину екстрених послуг, що надаватимуться впродовж доби. Закон також чітко окреслює 16 чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини, тому соціальні працівники матимуть змогу працювати чітко по інструкціях”, - розповіла керівник експертної групи формування соціальних послуг Директорату соціальних послуг та інтеграції Оксана Суліма.

Головний експерт проекту Мірослав Ольчак зазначив, що новий закон про “Соціальні послуги”, який вступить в силу з 1 січня 2020 року, повністю відповідатиме європейським стандартам

“Свої рекомендації щодо соціальних послуг ми адаптували під українські реалії та новий Закон «Про соціальні послуги», адже він повністю відповідає європейським стандартам. Процес налагодження соціальної допомоги довготривалий - за рік можна побудувати дорогу, але не систему послуг. Ми акцентували на важливості прогнозування попиту та потреби послуг, їхньої калькуляції, наявності матеріальних ресурсів - обладнання, програмного забезпечення та доступу до даних. Адже чим менше часу іде на обробку даних - тим більше часу є для безпосередньої роботи з населенням. Також попит на кваліфіковані кадри з соціальної сфери буде зростати”, - підкреслив Мірослав Ольчак.

Довідково:

Мінсоцполітики з Представництвом Фонду міжнародної солідарності (Польща), продовжують ознайомлення із системою здійснення соціального захисту дітей в умовах децентралізації, діяльності сімейних судів, запровадження інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми створення якісного довготривалого догляду за громадянами похилого віку - довготривала опіка, діяльність геріатричних закладів, у тому числі для осіб з деменцією.

За даними 895 ОТГ, станом на 1 листопада цього року:

- соціальні послуги надають 342 комунальних установ, утворених в ОТГ,

- 209 ОТГ ввели 554 посади фахівців із соціальної роботи (ФСР),

- 682 ОТГ уклали угоди з районними та міськими закладами, що надають соціальні послуги.

Міністерство соцiальної політики України