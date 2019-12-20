На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом відкрили сучасну сервісну зону для громадян

19 грудня на тимчасовому контрольному пункті в’їзду/виїзду (КПВВ) для автомобільного сполучення «Каланчак» (Херсонська область) відкрили сервісну зону. Вона створена для комфортного перетину адміністративної межі з окупованим Кримом, а також надання адміністративних, транспортних та побутових послуг для громадян.

Відкрив сервісну зону Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. «Це – символічне місце, по один бік від якого – вільний простір, де будується європейська демократія, де держава дбає та захищає громадянина; а по інший бік - «руський мір». У «Каланчаку» зараз набагато комфортніше, ніж на КПВВ окупантів, адже Україна відкрила це з повагою до людини, її гідності, для забезпечення комфорту. Такі речі, як ця сервісна зона – наочна демонстрація того, як наша держава змінюється і стає європейською. Жителі півострова помічатимуть позитивні зміни на материку – це спростить нам повернення Криму», - зазначив Віце-прем’єр-мінстр під час відкриття.

Віце-прем’єр-міністр окремо підкреслив, що цей пункт пропуску та сервісна зона є тимчасовими, і коли півострів буде деокупований, в їхніх функціях потреби більше не буде.

Разом з Дмитром Кулебою у відкритті взяли участь голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, Постійний представник Президента України в АРК Крим Антон Кориневич, начальник південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Сергій Мул, заступник голови Херсонської ОДА Сергій Козир, начальник Азово-Чорноморського міжрегіонального управління Держприкордонслужби України Володимир Бондар, в.о. начальника митниці Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Геннадій Іваненко.

Замість традиційного перерізання стрічки присутні на відкритті за ініціативи Дмитра Кулеби зробили спільне селфі та одночасно написали про відкриття у Твіттері.

Довідково

Під час представлення голови Херсонської ОДА на КПВВ «Чонгар» 13 липня Президент України Володимир Зеленський наголосив, що створення сервісних центрів з автовокзалами та ЦНАПами на КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» необхідно завершити до 20 грудня. Будівництво нових КПВВ розпочалося 20 вересня 2019 року. Режимні зони в’їзду-виїзду «Чонгар» та «Каланчак» почали працювати 15 листопада цього року.

Сервісна зона КПВВ «Каланчак» включає:

• автостанцію (для сполучення з Херсоном, Одесою, Запоріжжям, Дніпром, Києвом, Новою Каховкою, на добу 5-10 рейсів);

• місця відпочинку подорожуючих та водіїв;

• Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – надання первинної правової допомоги, консультаційний пункт, сервісний центр «Паспорт»;

• магазини, кафе.

Пропускна спроможність сервісної зони – 1 тис. осіб на добу. Протяжність – 100 м.

Сервісна зона знаходиться на балансі Мирненської громади. Реконструкцію здійснювала Херсонська ОДА. На будівельні роботи витрачено 60 млн грн.

Будівництво сервісних зон на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» здійснює АТ «Укрзалізниця» (постановою КМУ від 04.07.2018 № 584 виділено 105 млн 983,6 тис. грн).

В зоні митного контролю на КПВВ «Каланчак» для пішоходів працюють митники, які оформлюють багаж громадян, також знаходяться кабінки паспортного контролю, де працюють військовослужбовці, які здійснюють перевірку документів громадян на виїзд з материкової частини України.

ЦНАП, який відкрився на КПВВ «Каланчак», є віддаленим робочим місцем ЦНАП Чаплинської ОТГ. Тут буде надаватись 37 послуг для мешканців з тимчасово окупованої території АР Крим, а також прилеглих до КПВВ населених пунктів Каланчацького району відповідно до договору міжмуніципального співробітництва між Мирненською та Чаплинською ОТГ. Це, зокрема, паспортні послуги, різноманітні послуги з реєстрації нерухомості та бізнесу. Згодом цей перелік буде розширюватись (планується додати соціальні послуги, послуги Держгеокадастру тощо).