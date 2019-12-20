Спростування інформації про “масовий збій системи монетизації пільг”

Міністерство соціальної політики своєчасно та у повному обсязі профінансувало виплату нарахованих пільг за житлово-комунальні послуги за жовтень та листопад цього року.

680 млн грн були перераховані пільговикам за жовтень (перерахунок пройшов 08 листопада), а 1,3 млрд грн – за листопад для розрахунків у грошовій безготівковій формі (перерахунок пройшов 10 грудня). При цьому у готівковій формі було перераховано 40 млн грн, а за листопад – майже 80 млн грн.

В листопаді чисельність одержувачів пільг у грошовій готівковій формі становила понад 77 тис. громадян, а у грошовій безготівковій (через АТ “Ощадбанк”) майже 1,7 млн громадян. При цьому не нараховані пільги близько 60 тис. осіб через некоректну інформацію у ЄДАРПі (Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків).

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг нараховуються на підставі даних про пільговиків, які містяться у ЄДАРП. Частина цих даних на старті монетизації була застарілою, оскільки вносилася 15 років тому і в багатьох випадках не коригувалася.

Саме тому у першій хвилі монетизації пільг за жовтень 2019 року могли відбуватися затримки щодо відкриття облікового запису пільговика в АТ “Ощадбанк” з огляду на некоректність даних. Наразі більшість персональних даних вже уточнено.

Звертаємо увагу, що для повноцінної реалізації механізму надання пільг у безготівковій формі всі постачальники житлово-комунальних послуг мають укласти договір із АТ “Ощадбанк” на отримання коштів пільговиків, а також щомісячно вчасно подавати Ощадбанку реєстри з сумами нарахувань щодо кожного пільговика. У разі, якщо ці умови не виконуються, кошти залишаються на особовому рахунку пільговика і не потрапляють до постачальника послуг. Не всі постачальники ще уклали договори з Ощадбанком, але гроші у банка вже є!

Відповідно до безготівкової форми виплати пільг на ЖКП населенню АТ “Ощадбанк” щомісячно інформує пільговика про проведені взаєморозрахунки з підприємствами - надавачами послуг, надсилаючи їм СМС- повідомлення, а також відображаючи відповідну інформацію на сайті Ощадбанку в електронному кабінеті пільговика. Пільговики, які отримують виплати у готівці, не отримують і не повинні отримувати СМС від Ощадбанку!

Для реалізації СМС-розсилки структурні підрозділи з питань соцзахисту населення місцевих адміністрацій мали зібрати коректні контактні номери мобільних телефонів пільговиків. Відповідне завдання ставилося місцевій владі міністерством ще в липні поточного року!

При цьому зараз в середньому по Україні відсутні близько 26% даних про номери мобільних телефонів одержувачів пільг. В одних регіонах цей відсоток становить менше 5% (наприклад, у Волинській області), а в місті Києві інформація про номер мобільного телефону відсутня майже у кожного другого пільговика (з 134 тис. пільговиків відомості про мобільний телефон відсутні майже у 56 тис. осіб)!

За відсутності такої інформації СМС надійти не може. Розсилка СМС-повідомлень через всіх операторів мобільного зв’язку здійснюється централізовано АТ “Ощадбанк” через спеціальне програмне забезпечення.

Крім того, з метою полегшення сприйняття пільговиками інформації у СМС-сповіщеннях, яке надходить від АТ “Ощадбанк”, Мінсоцполітики разом з банком було проведено роботу щодо викладення його в новій редакції, з якою люди зможуть ознайомитись вже наступного місяця.

Наголошуємо, фінансування нарахованих сум пільг Мінсоцполітики відбувалося вчасно. Тому про заборгованість з боку держави мова йти не може.

Водночас, як зазначалось раніше заступником Міністра соціальної політики Віталієм Музиченком, міністерством опрацьовуються зміни до порядку надання населенню пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, зокрема в частині того, що ті, хто хоче перейти на готівкову форму субсидій, могли б це зробити будь-коли. При цьому в грудні структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було проведено роботу з громадянами в індивідуальному порядку щодо переведення частини громадян з некоректними даними в ЄДАРП з безготівкової форми виплати пільг на готівкову форму, у зв'язку з чим вони не отримали виплату пільги за жовтень та листопад 2019 року. В січні 2020 року такі громадяни отримають суму недоотриманих коштів за жовтень - грудень 2019 року.



Варто зазначити, що оскільки процес монетизації пільг відбувається вперше, Мінсоцполітики постійно працює над вирішенням усіх проблемних питань, які виникають під час практичної реалізації процесу монетизації. Проте більша частина питань лежить в площині взаємовідносин між громадянами, одержувачами державних соціальних виплат, та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, підприємствами - надавачами послуг ЖКП та АТ “Ощадбанк”.

Міністерство соцiальної політики України