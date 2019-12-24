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Дітям з Криму спрощено порядок поїздки до вишів материкової частини України

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Уряд вдосконалив процедури перетину межі Херсонської області з півостровом Крим для дітей віком до 16 років у супроводі одного з батьків. Так, наразі для такої поїздки діти потребують супроводу обох батьків та/або нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Вказаний порядок зазвичай застосовується для виїзду за кордон та є недоцільним у випадку з перетином межі Кримом.

Рішення Уряду також передбачає спрощення порядку в’їзду та виїзду з території Кримського півострова дітей, які навчаються на території інших регіонів України. Так, діти віком з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорта України (ID картки) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ). Це допоможе максимально сприяти інтеграції дітей та їх заохоченню отримувати освіту в українських навчальних закладах.

Водночас, в разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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