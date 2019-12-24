Уряд підвищив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

Уряд підвищив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, котрі позбавлені батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Згідно з рішенням у 2020 році Уряд підвищить:

розмір допомоги на дітей сиріт та дітей, котрі позбавлені батьківського піклування з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів - це додатково понад 1000 грн/місяць на одну дитину;

розмір допомоги на дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів - це додатково понад 3000 грн/міс на одну таку дитину;

грошове забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам підвищиться на 30% на кожну дитину -вихованця або прийомну дитину. Відтепер таке забезпечення становить 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України