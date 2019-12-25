Мінсоцполітики розроблено інтерактивну карту щодо розвитку системи реабілітації для дітей з інвалідністю в Україні

Командою Міністерства соціальної політики України розроблено інтерактивну карту щодо розвитку системи реабілітації для дітей з інвалідністю в Україні.

Карта містять інформацію щодо реабілітаційних установ та закладів охорони здоров’я, які здійснюють заходи із реабілітації відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309.

Карта дає можливість допомогти родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю обрати заклад для отримання дитиною реабілітаційних послуг, а також отримати інформацію для фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо необхідності розвитку системи надання реабілітаційних послуг в регіоні.

Додатково інформуємо, що Верховною Радою України 31.10.2019 підтримано ініціативу Уряду та Мінсоцполітики та прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рікˮ від 31.10.2019 № 265-IX, яким передбачено зміну назви бюджетної програми 2507100 з „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” на „Реабілітація дітей з інвалідністю”.

Урядом 4 грудня 2019 року підтримано ініциативу Мінсоцполітики та прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 994 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309”. Це надасть можливість у подальшому забезпечувати за принципом „гроші ходять за людиною” заходами з реабілітації дітей з інвалідністю не лише внаслідок дитячого церебрального паралічу, а також з іншими захворюваннями, тобто дозволить охопити більш ширшу аудиторію дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами.

Міністерство соцiальної політики України