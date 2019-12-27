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"У 2019 році держава забезпечить житлом понад 1700 дітей-сиріт", - Юлія Соколовська

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У 2019 році держава забезпечить житлом понад 1700 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Про це Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила під час регіональної поїздки у Житомирську область.

“Загалом нам вдалося цього року забезпечити житлом понад 1700 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, - сказала Юлія Соколовська.

В рамках візиту Міністр соціальної політики відвідала одну квартиру, куплену цьогоріч для дитини-сироти, яка з 2007 року стояла на обліку потребуючих житла. Загалом у 2019 році понад 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа отримають власне житло на Житомирщині. Сума компенсації за одне помешкання у середньому складає близько 300 тис. грн.

Міністерство соцiальної політики України

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