Бюджет Фонду соцстрахування на 2020 рік становитиме 27 млрд грн, - Олег Коваль

„Бюджет Фонду соцстрахування на 2020 рік становитиме 27 млрд грн” – заявив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль на брифінгу 26 грудня 2019 року.

Рішення щодо погодження бюджету Фонду було прийняте за результатами засідання правління Фонду соціального страхування України і буде направлене на розгляд Кабінету Міністрів України.

„Для нас пріоритетно погодити бюджет Фонду на наступний рік в умовах, коли він фактично працює без директора з травня 2018 року. Бюджет погоджено - він збалансований і бездефіцитний, адже сплата ЄСВ зросла на 16% і проблем з виплатами у наступному році не буде, попри маніпулятивні заяви працівників Фонду, які лунали раніше”, – сказав Олег Коваль.

Заступник міністра підкреслив, що це дозволить забезпечити стабільність роботи Фонду соціального страхування та провести усі планові виплати без затримок.

Також Олег Коваль поінформував, що не було обрано директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування: сьогодні було запропоновано кандидатуру і через деструктивну позицію сторони профспілок та представників роботодавців України відмовились розглядати питання обрання директора, питання призначення керівника навіть не вдалося включити в порядок денний.

За словами заступника Міністра, питання щодо призначення директора виконавчої дирекції Фонду буде розглянуто повторно у другій декаді січня наступного року.

Олег Коваль також нагадав про послідовну позицію щодо унеможливлення корупційних ризиків у роботі Фонду.

„Ми звернулись до Рахункової палати з проханням внести у перелік перевірок на наступний рік Фонд державного страхування, також плануємо до квітня 2020 року запровадити електронний лікарняний, що дозволить заощадити державі від 1 до 4 млрд грн”, – повідомив заступник Міністра.

Олег Коваль запевнив, що надалі Мінсоцполітики буде робити усе можливе для реалізації права громадян на соціальний захист.

Міністерство соцiальної політики України